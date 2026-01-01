Okulistyczny symulator do nauki

Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego numer 1 w Lublinie otrzymała właśnie nowoczesny symulator do nauki diagnostyki i terapii retinopatii wcześniaczej. Lubelska klinika jest jednym z pierwszych ośrodków w Europie, który posiada sprzęt tej klasy.

– Symulator, który otrzymaliśmy dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, będzie służył lekarzom rozpoczynającym szkolenie w zakresie diagnostyki i terapii retinopatii wcześniaczej, sprzęt pozwala na trening techniki badania w bezpiecznych warunkach, z analizą każdego etapu. To bardzo ważne bo badanie wcześniaka jest trudne – mówił prof. Robert Rejdak kierujący Kliniką Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej.

Symulator pozwala okulistom doskonalić technikę badania na wirtualnych główkach dzieci, co poprawia diagnostykę i umożliwia perfekcyjne przygotowanie do skomplikowanej, standardowej procedury diagnostycznej. Symulator ma również funkcję szkolenia w przeprowadzaniu laserowych zabiegów w obrębie oka.

Koszt urządzenia to ponad 500 tys. zł.

Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej od lat jest wspierana przez WOŚP. Wcześniej placówka otrzymała m.in. specjalistyczny mikroskop operacyjny, sprzęt do wykonywania operacji wewnątrzgałkowych a także aparaty diagnostyczne – w sumie za ponad 6 milionów złotych.

– Symulator szkoleniowy odwzorowujący główkę i twarz wcześniaka – można nawet usłyszeć jak dziecko płacze – pozwala nam realistycznie poczuć przebieg badania – i w ten sposób trening profesjonalnie przygotowuje lekarza do pracy z dzieckiem już w realu – podkreśla dr n. med. Dominika Nowakowska z Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej.

Wśród lekarzy którzy będą się w ten sposób szkolić, jest okulistka dziecięca ze szpitala we Lwowie dr Iryna Muzyczka. – Wszystko czego się tu nauczę będę mogła przekazać lekarzom w moim szpitalu. To bezcenne, bo do lwowskiego szpitala trafia bardzo dużo dzieci z całej Ukrainy, szczególnie ze wschodnich terenów – mówi dr Muzyczka.

