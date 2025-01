Medycy z Lublina grają w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Pół dnia z dziekanem Wydziału Lekarskiego UMLub, konsultacje z anatomii, asystowanie podczas dyżuru, tort bezowy studentki kierunku lekarsko-dentystycznego. Medycy oraz przyszli lekarze i dentyści wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy organizując licytacje. Wielki finał WOŚP już w niedzielę.

Akcja „UMLub gra z WOŚP” ma na celu wsparcie 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której tegoroczna edycja jest organizowana pod hasłem „Gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej!”. Na platformie Facebook jeszcze można brać udział w licytacjach, których przedmiotem są aktywności, usługi, przedmioty czy uczestnictwo w różnych wydarzeniach.

Na przykład dziś (24 stycznia) do godz. 23.59 licytować można: sesję podczas której dr Marcin Berger udowodni, że precyzja ręki chirurga to także klucz do sukcesu na ścianie wspinaczkowej (cena wywoławcza spotkania z chirurgiem stomatologicznym na ściance wspinaczkowej Bafard to 50 zł); pół dnia spędzonego z prof. Haliną Lach – dziekanem Wydziału Lekarskiego oraz Kierownikiem Katedry i Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (cena wywoławcza 100 zł) czy sesja fotograficzna w stroju ludowym, którą proponuje Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (cena wywoławcza 50 zł).

Część licytacji już się zakończyła. Konto WOŚP zasili między innymi: 450 zł (wywoławcza 100 zł) za wizytę w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie; 250 zł (50 zł) za drożdżówkę z kawą we Włoskiej Sztuce w towarzystwie dr. n. med. Leszka Szalewskiego; 205 zł (50 zł) za tort bezowy, który upiecze Kasia Bochra, studentka IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego; 120 zł (40 zł) za udział w zajęciach z echa serca u dr n. med. Sylwii Goliszek; również 120 zł (40 zł) za udział w kursie poszerzającym wiedzę z zakresu diagnostyki USG jamy brzusznej.

Organizatorem akcji „UMLub gra z WOŚP” jest Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Istnieje też wirtualna skarbonka WOŚP (https://eskarbonka.wosp.org.pl/nygadobahy) gdzie trafią wpłaty od zwycięzców licytacji. Do e-skarbonki każdy może też wpłacać dowolne kwoty, bez konieczności brania udziału w licytacjach. Jest w niej już ponad 10 tysięcy złotych.

W niedzielę, 26 stycznia w Lublinie główne wydarzenia finału WOŚP „Gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej!” będą w galerii Olimp. Program przewiduje występy i atrakcje od godz. 10 do 20. Na godz. 13.10 na scenie głównej zaplanowano czas dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie, które będzie organizować aukcję.

