Czyste ręce – dobre zdrowie

We wtorek 6 maja w ramach Światowego Dnia Higieny rąk Uniwersytecki Szpital Kliniczny po raz kolejny organizuje wydarzenie na ten temat. To inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), której celem jest zwiększanie świadomości na temat znaczenia prawidłowej higieny rąk, zwłaszcza w placówkach ochrony zdrowia, ale także w życiu codziennym.

Regularne i dokładne mycie rąk to jeden z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, takich jak grypa, COVID-19 czy zakażenia szpitalne.

– Pracownicy USK Nr 4 w Lublinie oraz przedstawiciele firm współpracujących ze szpitalem będą zachęcać pracowników służby zdrowia, pacjentów i osoby odwiedzające szpital do przestrzegania zasad higieny rąk, aby chronić siebie i innych przed infekcjami – informuje rzeczniczka prasowa szpitala Alina Pospischil.

Akcja odbędzie się w holu głównym USK Nr 4 w Lublinie, w godzinach 10-12. Będzie można: nauczyć się, jak w prawidłowy sposób myć i dezynfekować ręce a także skorzystać z porad specjalistów.

