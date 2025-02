Namibia kraj nad Oceanem Atlantyckim

O podróży do Namibii opowiadał w piątkowy wieczór 21 lutego w Klubie Globtrotera (Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4) dr Janusz Gągała. Była to już kolejna wyprawa doktora do Afryki i jak zapowiadał – nie ostatnia.

– Pokonaliśmy ponad 4 tysiące km podróżując przez ten piękny kraj – opowiadał Gągała ilustrując relację wyświetlanymi slajdami.

Organizatorem spotkań z lekarzami- podróżnikami jest Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskie, która na te spotkania zaprasza do Klub Lekarza przy. ul. Chmielnej 4.

