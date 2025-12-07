Szachiści są wśród nas!

W niedzielę 7 grudnia w siedzibie LIL miał miejsce III Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej zorganizowany dla lekarzy z LIL, ich rodzin i studentów UM w Lublinie.

Pobiliśmy rekordy frekwencji bo w turnieju zagrało blisko 30 osób dorosłych i prawie 20 dzieci, a łącznie z osobami towarzyszącymi zawodnikom w imprezie wzięło udział blisko 70 osób. Uczestnicy rozegrali 7 rund szachów szybkich. Odwiedził nas Mikołaj, w którego rolę wcielił się pan Dariusz Choduń. Dzieci dostały od niego paczki. Wszyscy zebrani zjedli obiad w Klubie Lekarza. Odbyły się dwie symultany szachowe z mistrzem krajowym Michałem Praszakiem – jedna dla dzieci i jedna dla dorosłych. Laureaci otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Dodatkowo wszyscy zawodnicy dostali dyplomy, medale i upominki związane z tematyką szachową (książki, szachownice, breloczki).

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Najlepszy szachista: Paweł Lewkowicz

Najlepsza szachistka: Jagoda Tęcza

Najlepszy junior: Artur Mazur

Najlepsza juniorka: Anna Segit

Najlepsza rodzina: rodzina Lewkowiczów.

Grzegorz Nowogrodzki

Fot. archiwum