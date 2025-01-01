Okuliści okulistom

Lubelskie Spotkanie Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, które odbyło się 25 września 2025 roku w Audytorium Kliniki Okulistyki w Lublinie przy ul. Chmielnej 1 zgromadziło licznie przybyłych lekarzy.

Co nie dziwi, bo zaplanowane na ten dzień wykłady poprowadzili uznani specjaliści. Spotkanie otworzył wybitny strabolog – dr hab. n. med. Piotr Loba, który mówił o przyczynach zaburzeń widzenia obuocznego u dorosłych; dr n. med. Dominika Nowakowska miała wykład na temat testu adaptacji pryzmatycznej w diagnostyce zeza a dr hab. n.med.Tomasz Chorągiewicz mówił o zespole suchego oka.

Podczas swojej wizyty w lubelskim ośrodku, prof. Loba odbył również konsultacje z pacjentami oraz przeprowadził cztery operacje zeza u osób z najbardziej złożonymi przypadkami tej choroby, tym samy wprowadzając kolejne nowe techniki operacyjne w lubelskim ośrodku.

Prof. Loba aktywnie bierze udział w rozwoju polskiej strabologii. Między innymi jest autorem wytycznych PTO dotyczących leczenia zeza i niedowidzenia. Prowadzi liczne kursy i szkoli młodych lekarzy prowadząc staże specjalizacyjne i podyplomowe.

Spotkanie było także okazją do zdobycia 5 punktów edukacyjnych oraz wymiany doświadczeń w szerszym gronie specjalistów ochrony wzroku.

