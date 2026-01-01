Brachyterapia czyli komplet

Nowoczesny system do brachyterapii HDR trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

– Ten system poszerza zakres dotychczas wykonywanych w naszym szpitalu usług w zakresie radioterapii i gwarantuje ich kompleksowość podkreśla dr n. med. Aleksandra Kozłowska kierującą Zakładem Radioterapii SPSK1 w Lublinie.

Sprzęt został oficjalnie odebrany w połowie stycznia 2026 roku i po przeszkoleniu zespołu medycznego który będzie obsługiwał aparaturę jeszcze w pierwszej połowie br rozpocznie leczenie pacjentów.

– Brachyterapia ma szerokie zastosowanie i co najważniejsze dzięki tej aparaturze pozwoli w trakcie tej terapii na maksymalne oszczędzenie zdrowych tkanek – mówi Łusza Kocki z-ca dyrektora ds. infrastruktury i innowacji SPSK1 w Lublinie.

Zakup systemu do brachyterapii HDR został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz z wkładu własnego Szpitala. Umowa z firmą Elekta opiewała na kwotę ok. 9,2 mln zł, w tym koszt sprzętu to ok. 8,6 mln. Inwestycja jest prowadzona w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości i dostępności udzielania świadczeń onkologicznych poprzez modernizację i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie”, w obszarze Inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”.

