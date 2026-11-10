„Lekarze prowincjonalni”. Spotkanie wokół książki Marcina Stasiaka w Lublinie

Jak wyglądała praca lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia w małych miejscowościach powojennej Polski? Z jakimi trudnościami mierzyli się medycy, którzy budowali system opieki zdrowotnej poza dużymi ośrodkami?

Odpowiedzi na te pytania przynosi książka „Lekarze prowincjonalni” Marcina Stasiaka, historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor, opierając się m.in. na biografiach, wspomnieniach i pamiętnikach, przybliża doświadczenia pracowników ochrony zdrowia w pierwszych 25 latach po II wojnie światowej.

O publikacji będzie można porozmawiać podczas spotkania autorskiego organizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Wydawnictwo Czarne w dniu 13 listopada 2026 o godz. 17.00 w Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21 w Lublinie.

Z autorem rozmawiać będzie Wioletta Wejman z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Spotkanie będzie okazją do poznania mniej oczywistej historii polskiej medycyny i ludzi, którzy przez lata tworzyli system opieki zdrowotnej w mniejszych miejscowościach.