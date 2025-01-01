Tyle radości – Święty Mikołaj zagościł!

Już nie tylko dzieciaki z Rodzinnego Domu Dziecka na lubelskim Czechowie czekały na ekipę mikołaja z Lubelskiej Izby Lekarskiej. Do siódemki podopiecznych dołączyła też znajdka kotka Gwiazdeczka.

Mikołaj, który w imieniu lekarzy LIL odwiedza tu dzieci od kilku lat, to realizacja pomysłu Ewy Choduń, lekarki pediatry z Praktyki Lekarza POZ „Twoja Przychodnia”, mieszczącej się przy ul. Króla Rogera, która sprawuje opiekę nad dziećmi i jest dobrych duchem rodziny.

W tym roku w czwartek 18 grudnia br. na ekipę mikołaja czekały dzieci: Witek i Paweł, Estera, Klaudia, Nikodem i Alan, a najstarszy Czarek – licealista – dołączył w ostatniej chwili, po lekcjach w szkole. Podopiecznymi Barbara Drozdek, która razem z mężem Ireneuszem od blisko 20 lat prowadzi rodzinny dom i opiekuje się dziećmi, są także Tymon i Julian, wnuki małżeństwa.

W tym roku mikołaj tradycyjnie przygotował dla każdego z podopiecznych paczkę ze słodyczami. Ale głównym prezentem był bon podarunkowy, który pozwoli na zrobienie koniecznych zakupów. – Trzeba uzupełnić wyposażenie kuchni m.in. w mikser i sprzęty, które po generalnym remoncie naszego mieszkania trzeba wymienić – wyjaśnia Barbara Drozdek. Mieszkanie jest odmalowane, wymieniono podłogę w kuchni, wyremontowano łazienkę. Dzięki ufundowanym w poprzednich latach przez lekarzy bonom na potrzeby domu zakupiono nową zmywarkę, odkurzacz, nowoczesny mikser z blenderem i wymieniono krzesła w kuchni. Teraz marzeniem rodziny jest wymiana wymagających stałych napraw łóżek dzieci.

Dzieci również przygotowały prezenty dla drużyny mikołaja – stroiki bożonarodzeniowe i kartki z życzeniami. Ale nie tylko! Były m.in. pokazy taekwondo, akrobacji, tańców i zdjęć, które wykonuje młoda fotografka Estera – bo wszystkie dzieci mają swoje pasje, które stale rozwijają.

aa