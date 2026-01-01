Zostaną tylko wspomnienia pracowników i studentów

Po pół wieku od otwarcia, został już tylko napis informujący o dawnym przeznaczeniu budynku. Były Instytut Stomatologii przy ul. Karmelickiej zmienia się w apartamentowiec.

W tym roku minie sześć lat od otwarcia Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii na terenie kampusu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Gmach przy ul. Chodźki to następca budynku, w którym przyszli lekarze dentyści kształcili się czterdzieści cztery lata. Niebawem po dawnej obecności Instytutu Stomatologii przy ul. Karmelickiej nie będzie śladu.

Inwestor, który kilka lat temu nabył nieruchomość od uniwersytetu, prowadzi intensywne prace. Na szczycie elewacji został jeszcze napis informujący o ponad 50. letniej historii obiektu. Gmachu związanego z utworzeniem na ówczesnej Akademii Medycznej wydziału stomatologii.

Kadra naukowa i przyszli lekarze stomatolodzy wprowadzili się tu jesienią 1976 roku. Na czwartym piętrze była klinika chirurgii szczękowej, niżej chirurgia ambulatoryjna. Drugie piętro zajmowała ortodoncja, pierwsze – protetyka stomatologiczna, zaś parter budynku – stomatologia zachowawcza. Nowoczesna wówczas aparatura elektromedyczna i diagnostyczna pochodziła z: Czechosłowacji, RFN, NRD, Lichtensteinu, Francji oraz USA.

Były to czasy PRL i IS miał inny adres, ul. Karmelicka nazywała się Kliniczną.

(oprac. jkg za „Informatorem Uniwersyteckim Blask”)