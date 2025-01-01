Będzie Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki

Na ostatni kwartał tego roku planowane jest w Lublinie otwarcie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki powstaje w odrestaurowanym pałacu przy ul. Chmielnej 1, w którym obecnie mieści się Klinika Okulistyki USK Nr 1. Wartość inwestycji wynosi ponad 32 miliony złotych i obejmuje gruntowny remont, wyposażenie sal operacyjnych i pracowni diagnostycznych, co w niedalekiej przyszłości pozwoli na znaczący wzrost liczby wykonywanych procedur.

Jak informuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie działalność centrum opierać się będzie na współpracy z Europejską Szkołą Zaawansowanych Studiów w Okulistyce w Lugano.

– Centrum oprócz rozwoju diagnostyki z wykorzystaniem technik telemedycznych ma zapewnić silny impuls do kształcenia lekarzy i szerszego dostępu do innowacyjnych terapii. Infrastruktura i wyposażenie będzie spełniać światowe standardy, umożliwiając świadczenie usług na najwyższym poziomie – wyjaśnia prof. Robert Rejdak, kierownik Katedry Okulistyki Ogólnej USK nr 1 w Lublinie.

Współpraca lubelskich specjalistów z wiodącymi ośrodkami w Niemczech, Włoszech i USA będzie podstawą rozwoju centrum. Już teraz w warsztatach chirurgicznych i sesjach szkoleniowych uczestniczą lekarze z Czech, Słowacji i Rumunii.

(oprac. jkg)

Fot. FB/UMLub