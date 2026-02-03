Dzień dla onkologii

Obchodzony 4. lutego Światowy Dzień Walki z Rakiem to okazja aby podkreślić jak ważną dziedziną medycyny jest onkologia.

W działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 onkologia stanowi bardzo ważną część pracy szpitala. Z uwagi na stały wzrost liczby zachorowań na nowotwory, osób potrzebujących leczenia w tym zakresie wciąż przybywa. USK 1 to ważny podmiot na mapie regionu dla tej grupy chorych. – W minionym roku liczba hospitalizacji z rozpoznaniem onkologicznym wyniosła ponad 14.100, natomiast w Poradni Onkologicznej udzielono ponad 24.500 porad – informują w szpitalu.

Najczęściej leczone tu w 2025 roku nowotwory złośliwe to: nowotwory jelita (najwięcej w tej grupie raka odbytnicy i jelita grubego), piersi, macicy, żołądka, jajnika, trzustki. Ponadto rocznie rozpoznawanych jest kilkaset nowotworów złośliwych skóry. Ponad 25% hospitalizacji w grupie wszystkich pacjentek i pacjentów onkologicznych stanowią chorzy z nowotworami układu krwiotwórczego i chłonnego.

W 8 jednostkach USK1 w których leczona jest większość chorych z rozpoznaniem onkologicznym pracuje łącznie ponad 300 osób.

aa

fot. Anna Guzowska USK1