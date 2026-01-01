Egzotyczne bakterie u egzotycznych kleszczy

Są wyniki badań afrykańskich kleszczy, które zostały znalezione już w kilku miejscach w Polsce. To efekt ogólnopolskiego projektu badawczego prowadzonego przez biologów z Uniwersytetu Warszawskiego.

„Narodowe kleszczobranie” trwa od 2024 roku, w bazie naukowców są: 253 zgłoszenia kleszczy pospolitych, 212 zgłoszeń kleszczy łąkowych i 12 kleszczy z rodzaju Hyalomma. To one budzą największe zainteresowanie.

– Wiedza o obecności kleszczy Hyalomma pozwoli na zapobieganie chorobom przez nie przenoszonym – deklarują biolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą ustalić, w jakiej skali obecne są w Polsce egzotyczne kleszcze i czy przenoszą one nowe, groźne patogeny.

Po dwóch sezonach aktywności kleszczy wiedzą już, że Hyalomma są znajdowane regularnie w różnych regionach kraju, np. na Śląsku czy w Wielkopolsce.

– Wyniki naszych badań wykazały, że wszystkie cztery okazy zawierały bakterie, riketsje R. aeschlimannii, które należą do patogenów wywołujących u ludzi riketsjozy z grupy gorączek plamistych. Zakażenie może objawiać się wysoką gorączką, silnym osłabieniem, bólami mięśni oraz charakterystyczną zmianą skórną w miejscu ukłucia. Ten gatunek bakterii jest ściśle związany z kleszczami z rodzaju Hyalomma, więc jest nowym patogenem, po raz pierwszy zanotowanym na terenie naszego kraju – poinformowała Wiktoria Romanek, doktorantka UW, zajmująca się projektem „narodowe kleszczobranie”.

Hyalomma są duże (po opiciu krwią osiągają nawet 2 cm długości), szybko biegają i potrafią podążać za ofiarą nawet przez kilkaset metrów. Lubi krew koni, owiec, bydła i psów. Są groźne dla ludzi – przenoszą wirusa krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej. Tysiące larw i nimf kleszczy Hyalomma trafiają corocznie do Europy, migrując wraz z ptakami.

Więcej o projekcie „narodowe kleszczobranie” w serwisie Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl i na stronie www.narodowekleszczobranie.pl

(oprac. jkg)

Fot. Wikipedia/Daktaridudu, Alan R Walker