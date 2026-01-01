POLSTIM 2026 po raz pierwszy w Lublinie. Eksperci debatowali o przyszłości elektrokardiologii

Lublin był gospodarzem XXXVII Konferencji POLSTIM – jednego z najważniejszych wydarzeń naukowych w Polsce poświęconych diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca. Konferencja odbyła się w dniach 14–16 maja i po raz pierwszy w historii została zorganizowana w stolicy Lubelszczyzny. Gospodarzem wydarzenia było Uniwersyteckie Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym spotkali się czołowi specjaliści z Polski i zagranicy zajmujący się elektrofizjologią oraz elektroterapią. Program obejmował warsztaty praktyczne, transmisje zabiegów na żywo, wykłady naukowe oraz prezentacje najnowszych osiągnięć w leczeniu arytmii. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące stymulacji układu przewodzącego serca oraz nowoczesnych technik ablacji.

Podczas konferencji wykorzystano nowoczesny system komunikacji Medinbox, zakupiony dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Rozwiązanie umożliwiło interaktywną transmisję zabiegów wykonywanych m.in. w Lublinie, Warszawie, Krakowie i Barcelonie, pozwalając uczestnikom na bezpośrednią wymianę doświadczeń z operatorami.

Uroczysta inauguracja zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych, kierownictwa szpitala oraz międzynarodowych ekspertów. Wśród gości znalazł się m.in. prezydent European Heart Rhythm Association prof. Haran Burri. Organizatorzy podkreślali, że wybór Lublina na gospodarza konferencji jest potwierdzeniem rosnącej pozycji lokalnego środowiska kardiologicznego na mapie krajowej i europejskiej medycyny.

Ważnym punktem programu było wręczenie Medalu Honorowego im. Mariusza Stopczyka – najwyższego wyróżnienia Asocjacji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureatem tegorocznej edycji został prof. Zbigniew Kalarus ze Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Ostatni dzień konferencji poświęcono najnowszym trendom w elektrofizjologii i kardiologii. Dyskutowano m.in. o nowoczesnych metodach ablacji migotania przedsionków, technologiach PFA i RF, mapowaniu 3D, diagnostyce genetycznej oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji w codziennej praktyce klinicznej. Duże zainteresowanie wzbudziły również sesje prezentujące trudne przypadki kliniczne i praktyczne rozwiązania stosowane podczas zaawansowanych procedur elektrofizjologicznych.

Fot. prof. Andrzej Głowniak, Rafał Latoszek (Medical Events).

Szersza relacja dostępna na stronie USK Nr 4 w Lublinie.