Medyczne wsparcie WOŚP

Już trwają licytacje i już na wpłaty czeka puszka. To tradycja, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał WOŚP jest 26 stycznia.

Organizatorem akcji „UMLub gra z WOŚP” jest Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na platformie Facebook do 26 stycznia można brać udział w licytacjach których przedmiotem są aktywności, usługi, przedmioty czy uczestnictwo w różnych wydarzeniach.

Licytacje są dostępne dla wszystkich mających konto na Fb ale niektóre są propozycjami wyłącznie dla studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przykładem może być możliwość skorzystania z propozycji dyżuru towarzyszącego z lek. med. Michałem Tchórzem, który przybliży, na czym polega praca toksykologa. Do 14 stycznia (do godz. 23.59) można licytować okazję dołączenia do zespołu lekarzy na Oddziale Toksykologii. Oferta dla dwóch osób, cena wywoławcza 30 zł.

„UMLub gra z WOŚP” ma na celu wsparcie 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której tegoroczna edycja jest organizowana podhasłem „Gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej!”.

Studentka UM Marcelina Gębska, wolontariuszka WOŚP i prezeska Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego założyła wirtualną skarbonkę WOŚP (https://eskarbonka.wosp.org.pl/nygadobahy) gdzie będą trafiały wpłaty od zwycięzców licytacji. Do e-skarbonki każdy może też wpłacać dowolne kwoty, bez konieczności brania udziału w licytacjach. One też zasilą konto 33. Finału WOŚP.

