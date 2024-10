Lider zmian – egzoszkielet wygrał

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał prestiżowy tytuł Lidera Zmian w Ochronie Zdrowia 2024. Leaders of VBHC. W kategorii „Innowacje na rzecz zdrowia” jury i kapituła konkursu główną nagrodę przyznała projektowi „Rewolucja w rehabilitacji: jak wirtualna rzeczywistość, robotyka i egzoszkielety odmieniają sprawność i jakość życia pacjentów”.

Projekt jest realizowany w Klinicznym Oddziale Rehabilitacji USK Nr 4 w Lublinie, którym kieruje prof. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski a konkurs jest organizowany przez Wolters Kluwer Polska i Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

– To wyróżnienie nie jest jedynie nagrodą za ciężką pracę. Jest symbolem czegoś znacznie większego. Symbolizuje nadzieję dla pacjentów, którzy walczą o powrót do sprawności. To dowód na to, że dzięki pasji, zaangażowaniu i odwadze do przekraczania granic możemy zmieniać świat, zmieniać życie innych ludzi. Gdy zaczynaliśmy ten projekt, wiedzieliśmy, że wyzwanie będzie ogromne – mówił prof. Blicharski odbierając nagrodę w czasie uroczystej gali konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia – Leaders of VBHC, która odbyła się w Warszawie 26 września br.

Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia – Leaders of VBHC ma za zadanie wyłonienie i docenienie placówek leczniczych, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do nakładów poniesionych na opiekę, czyli działają zgodnie z koncepcją Value Based Health Care (VBHC). Kapituła konkursu docenia podmioty, które pomimo trudności związanych z prowadzeniem działalności, przodują w poszukiwaniu sposobów na zwiększanie wartości zdrowotnej.

Opr. aa