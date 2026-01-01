Jak spowolnić choroby otępienne

W Lublinie spotkało się międzynarodowe grono naukowców z wiodących ośrodków w Europie, związanych z projektem COMFORTAGE. Jego celem jest opracowanie innowacyjnego, europejskiego modelu prewencji otępienia.

Naukowy projekt COMFORTAGE skupia się na wczesnym wykrywaniu czynników ryzyka chorób otępiennych, monitorowaniu funkcji poznawczych u osób, które są nimi zagrożone oraz wdrażaniu spersonalizowanych zaleceń zdrowotnych, które mogą realnie wpłynąć na spowolnienie rozwoju otępienia – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i populacyjnym.

– Warto podkreślać, że otępienie to nie tylko problem medyczny – to także wyzwanie społeczne, ekonomiczne i organizacyjne. Dlatego tak ważne jest przesunięcie akcentu z leczenia zaawansowanych stadiów choroby na wczesną prewencję i działania systemowe, które mogą spowolnić jej rozwój lub opóźnić wystąpienie objawów – tłumaczy prof. Konrad Rejdak z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który kieruje polskim zespołem biorącym udział w COMFORTAGE.

Badania prowadzone w ramach projektu COMFORTAGE mają na celu opracowanie nowoczesnego modelu opieki nad osobami z zaburzeniami poznawczymi oraz zagrożonymi otępieniem. Model ten w przyszłości mógłby zostać wdrożony systemowo do polskiej ochrony zdrowia.

20 i 21 lutego w Lublinie trwała X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa NEUROforum poświęcona tym problemom. W programie przewidziano przedstawienie stanu realizacji międzynarodowego projektu oraz wstępne obserwacje i kierunki dalszych prac badawczych.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska