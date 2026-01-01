Chirurgia robotyczna w Zamościu

W szpitalu „papieskim” trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia zabiegów operacyjnych z użyciem robota da Vinci, który trafił do placówki. Pierwszą operację zaplanowano na wtorek.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wdraża chirurgię robotyczną z wykorzystaniem systemu da Vinci Xi, model SI4000. Jak informuje placówka, system został kupiony w ramach projektu poprawiającego dostępność i podnoszącego jakość udzielanych świadczeń medycznych w Oddziale Onkologii Klinicznej w zakresie chorób nowotworowych.

Pierwszy zabieg zaplanowano na 17 marca 2026 roku, a operację mają przeprowadzić urolodzy lek. med. Kamil Grabik i lek. med. Przemysław Biela.

Jak ocenia placówka, szpital dzięki wykorzystaniu systemu da Vinci wchodzi w nowy etap rozwoju chirurgii.

(oprac. jkg)

Fot. Materiały prasowe SPSW w Zamościu