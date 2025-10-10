Kiedy pacjent nie słyszy

Powstał nowy słownik z terminologią prawną i medyczną w Polskim Języku Migowym (PJM). Głusi, jak oceniają twórcy projektu, to jedna z największych mniejszości językowych w Polsce – licząca kilkadziesiąt tysięcy osób.

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Spraw Głuchych oraz Krajową Izbą Radców Prawnych stworzyli specjalistyczny słownik zbierający terminologię prawną i medyczną w polskim języku migowym (PJM). Chociaż Polski Język Migowy (PJM) rozwija się od początków XIX wieku, to jednak przez dekady zasób leksykalny PJM obejmował przede wszystkim słownictwo codzienne, a nie terminologię specjalistyczną.

Słownik Terminów Medycznych i Prawnych Języka Migowego (STMPJM) zawiera terminy dotyczące zdrowia i medycyny, opracowane w polskim języku migowym i polskim języku fonicznym. Będzie przydatny przede wszystkim osobom niesłyszącym, ale także np. lekarzom obsługującym głuchych klientów, prawnikom oraz tłumaczom polskiego języka migowego.

Członkowie zespołu dokumentacyjnego wyszukiwali znaki z przygotowanej wcześniej listy kluczowych polskich terminów prawnych, prawniczych i medycznych. Spisy te zostały opracowane przez specjalistów z zakresu prawa i medycyny, będących partnerami społecznymi projektu. Lista polskich terminów prawniczych zawierała ponad 550 leksemów, zaś lista prezentująca słownictwo medyczne – ok. 800 polskich terminów.

Słownik dostępny jest pod adresem: https://www.medycynapjm.uw.edu.pl/

Więcej o projekcie w serwisie Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl.

(oprac. jkg)

Fot. Pixabay/darelle