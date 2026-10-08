Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Lubelska Izba Lekarska wśród gości uroczystości

6 października w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026/2027. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego, medycznego, administracji publicznej oraz instytucji współpracujących z uczelnią. Lubelską Izbę Lekarską reprezentowali prezes Dariusz Samborski oraz wiceprezes Justyna Morylowska-Topolska.

Uroczystość była okazją do oficjalnego rozpoczęcia nowego roku akademickiego oraz przyjęcia do społeczności uczelni studentów rozpoczynających kształcenie. W programie znalazły się również wystąpienia okolicznościowe, immatrykulacja oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Jednym z ważnych momentów uroczystości było nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Ilonie Kryczek, będącego najwyższym akademickim wyróżnieniem przyznawanym przez uczelnię. Podczas inauguracji uhonorowano również osoby zasłużone dla Uniwersytetu i ochrony zdrowia, którym wręczono odznaczenia państwowe i resortowe.

Obecność przedstawicieli Lubelskiej Izby Lekarskiej podczas inauguracji podkreśla znaczenie współpracy samorządu lekarskiego z uczelnią medyczną, która kształci przyszłych lekarzy i przygotowuje kolejne pokolenia przedstawicieli zawodów medycznych.

Dla Izby szczególnie istotny jest kontakt ze studentami medycyny, którzy w przyszłości zasilą szeregi zawodu lekarskiego i staną się częścią środowiska objętego działalnością samorządu lekarskiego.

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fot. UMLUB