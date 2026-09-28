Nowy program profilaktyczny NFZ w kierunku raka płuca

Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął konkursy na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku raka płuca. W ramach świadczenia pacjenci będą mogli bezpłatnie wykonać niskodawkową tomografię komputerową (NDTK) klatki piersiowej. Pierwsze zapisy mają być możliwe w październiku 2026 roku.

Program skierowany jest do osób z określonym ryzykiem zachorowania. Obejmuje m.in. osoby w wieku 55–74 lat z historią palenia odpowiadającą co najmniej 20 paczkolatom oraz osoby w wieku 50–54 lat, u których poza odpowiednią historią palenia występują dodatkowe czynniki ryzyka. Badanie nie będzie wymagało skierowania.

Ścieżka obejmie wizytę kwalifikującą, badanie NDTK oraz konsultację wyniku i dalsze zalecenia. Program będzie realizowany we wszystkich województwach, a świadczenia mają być dostępne zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i mobilnych.

W województwie lubelskim rozstrzygnięcie postępowania konkursowego zaplanowano na 9 października 2026 roku. Po podpisaniu umów z realizatorami możliwe będzie rozpoczęcie przyjmowania pacjentów.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów przywołanych przez NFZ w Polsce odnotowuje się około 20,7 tys. nowych zachorowań na raka płuca rocznie, a około 26 tys. osób umiera z jego powodu.

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia / Fot. Pexels