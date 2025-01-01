Chełmski szpital ma nowoczesny laser

– Laser holmowy umożliwia wykonywanie skomplikowanych zabiegów w sposób minimalnie inwazyjny. To jedno z najnowocześniejszych narzędzi w urologii – tak o nowym urządzeniu mówią władze szpitala w Chełmie. Nowoczesny sprzęt jest wykorzystywany na Oddziale Urologii.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie wzbogacił się o nowoczesny laser holmowy.

Jak informuje placówka, dzięki tej inwestycji dołącza ona do grona ośrodków oferujących usługi medyczne na najwyższym, europejskim poziomie. Laser holmowy Quant 100W jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi w urologii, które otwiera nowe perspektywy dla Oddziału Urologii w tutejszym szpitalu. Znacząco zwiększa możliwości terapeutyczne placówki, zwłaszcza w obrębie litotrypsji złogów, chirurgii prostaty czy resekcji guzów pęcherza moczowego. Pierwsze zabiegi z użyciem lasera holmowego już się odbyły.

– Laser umożliwia wykonywanie skomplikowanych zabiegów w sposób minimalnie inwazyjny, co przekłada się na krótszy pobyt pacjentów w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia. Ponadto urządzenie działa bardzo precyzyjnie i bezpiecznie, chroniąc zdrowe tkanki – mówi dr n. med. Bartosz Potoczniak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

Głównym zastosowaniem lasera jest zabieg Retrograde Intrarenal Surgery (RIRS), czyli małoinwazyjne usuwanie kamieni z wnętrza nerki. Zespół lekarski przygotowuje się do wprowadzenia w ciągu kilku miesięcy innowacyjnych zabiegów leczenia przerostu prostaty, znanych jako holmowa enukleacja gruczołu krokowego (HoLEP).

Jak zapowiada dyrekcja placówki, przed pełnym wdrożeniem procedur HoLEP zespół chełmskich lekarzy – w skład którego wchodzą ordynator lek. Wiesław Godzisz, lek. Artur Pohl i lek. Jacek Barczyk oraz rezydenci lek. Michał Sankowski i lek. Daniel Puchała – przejdzie specjalistyczne szkolenia w wiodących ośrodkach w kraju.

W Oddziale Urologii SPWSS w Chełmie rocznie hospitalizuje około 1300 pacjentów.

(oprac. jkg)

Fot. Materiały prasowe SPWSS w Chełmie