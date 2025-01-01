Obradowała Okręgowa Rada Lekarska – 5 listopada 2025

Po przyjęciu porządku obrad, którym przewodniczył prezes ORL Leszek Buk, omówieniu spraw w poszczególnych delegaturach i wysłuchaniu sprawozdań z działalności komisji problemowych, podjęto dwie uchwały.

Pierwszą w sprawie zmiany terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w I kwartale 2026 r. (14 stycznia, 25 lutego, odwołanie posiedzenia w marcu).

I kolejną w sprawie zwołania XLVI Sprawozdawczo -Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej (zmiana terminu z 21 marca 2026 r. na 15 marca 2026 r.)

