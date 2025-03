Jak uczyć przyszłych lekarzy

Do 24 marca trwają publiczne konsultacje projektu zmian w standardach kształcenia przyszłych lekarzy, lekarzy dentystów i innych osób związanych z ochroną zdrowia. Proponuje je resort nauki. Postulaty w tej sprawie zgłosiły środowiska akademickie i medyczne.

Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Postulaty zmian w standardach kształcenia przygotowującego do zawodów lekarza i lekarza dentysty zgłosiły środowiska akademickie i medyczne. Wskazywały one, że obecne wymagania dotyczące standardów kształcenia przyszłych lekarzy i dentystów, dotyczące kształcenia w zakresie nauk klinicznych i praktycznego nauczania klinicznego, zwiększają ryzyko obniżenia jakości kształcenia na studiach na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, co może mieć przełożenie na jakość opieki zdrowotnej nad pacjentami.

Ponadto – jak uzasadniono – w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza dentysty niezbędne jest rozszerzenie efektów uczenia się w zakresie dotyczącym medycyny regeneracyjnej i stomatologii cyfrowej. Ma to związek z koniecznością wdrożenia przepisów unijnych.

Jeśli chodzi o kształcenie lekarzy, w projekcie przewidziano m.in. zmianę wymiaru zajęć realizowanych w symulowanych warunkach klinicznych w przypadku kształcenia w zakresie nauk klinicznych (niezabiegowych i zabiegowych). Wymiar zajęć realizowanych w symulowanych warunkach klinicznych ma wynosić od 5 proc. do 15 proc. łącznej liczby godzin zajęć z grup zajęć w zakresie nauk klinicznych (niezabiegowych i zabiegowych); obecnie wymiar tych zajęć realizowanych w symulowanych warunkach klinicznych wynosi co najmniej 5 proc. łącznej liczby godzin zajęć.

Poza tym, zgodnie z zapisami projektu, zajęcia w zakresie nauk klinicznych (niezabiegowych i zabiegowych) będą realizowane w grupach liczących do 6 studentów.

Projekt doprecyzowuje też, że zajęcia z nauk klinicznych będą prowadzone w podmiotach leczniczych, w szczególności w klinikach i oddziałach szpitalnych, które ze względu na specyfikę i liczbę udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych, zapewniają studentom możliwość osiągnięcia efektów uczenia się z zakresu nauk klinicznych, oraz w symulowanych warunkach klinicznych. Obecnie nowelizowane rozporządzenie określa, że zajęcia te są prowadzone w klinikach i oddziałach szpitalnych oraz w symulowanych warunkach klinicznych.

(oprac. jkg)