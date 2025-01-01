Rehabilitacja lecznicza w nowym obiekcie

Na potrzeby lubelskiego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej WOMP powstanie nowoczesny budynek w którym będzie kriokomora i robot rehabilitacyjny. Całość ma być gotowa w styczniu 2027 roku.

Umowa na realizację inwestycji w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie została podpisana 21 sierpnia. Jej wartość to ponad 17,8 miliona złotych.

Projekt przewiduje wyburzenie części istniejącego budynku tzw. łącznika oraz budowę nowego budynku B o powierzchni użytkowej ponad dwóch tysięcy mkw. Obiekt będzie funkcjonalnie połączony z innymi budynkami WOMP aby zapewnić komfort i optymalną komunikację.

W piwnicy znajdzie się pracownia dynamicznego rezonansu magnetycznego, na parterze będzie kriokomora oraz sześć pomieszczeń do indywidualnej fizjoterapii. Na I piętrze usytuowano sześć gabinetów fizjoterapeutycznych do terapii indywidualnych oraz dużą salę do fizjoterapii z boksami.

– Potrzeb z zakresu rehabilitacji jest coraz więcej. Widzimy wzrost liczby pacjentów po udarach, zawałach i innych chorobach degeneracyjnych układu nerwowego. Ta rehabilitacja, choć jeszcze niedoceniania, jest bardzo potrzebna. We współpracy ze stroną ukraińską skorzystamy także z programów edukacyjnych, profilaktycznych i ochrony zdrowia – mówi Anna Rutczyńska-Rumińska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie.

Dodatkowo, zaplanowano wybudowane II piętra w budynku B, na którym zostanie zlokalizowanych sześć gabinetów lekarskich z przeznaczeniem na potrzeby medycyny sportowej.

(oprac. jkg)

Fot. Urząd Marszałkowski Lublin