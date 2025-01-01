„Breast Fest” po raz trzeci

Zdrowie, edukacja, solidarność – to hasła niedzielnej akcji „Breast Fest”, którą po raz trzeci zorganizowano w Lublinie. W programie wydarzenia, które ma szerzyć świadomości na temat raka piersi, były badania profilaktyczne, konsultacje z lekarzami i spotkania z amazonkami.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Jak wyliczają specjaliści, w Polsce co roku rozpoznaje się go u około 19 tysięcy kobiet. Oznacza to, że każdego dnia 50 Polek słyszy taką diagnozę.

– Chcemy pokazywać raka piersi nie tylko w kontekście choroby, ale przede wszystkim z perspektywy siły, którą mają pacjentki – tak o akcji „Breast Fest” mówi jej inicjator dr hab. med. Karol Rawicz-Pruszyński z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

21 września, w Centrum Spotkania Kultur odbyła się trzecia edycja wydarzenia podczas którego organizatorzy chcą łączyć sztukę, edukację i emocje, by wspierać, inspirować. Ich zdaniem rak to nie koniec – to nowy początek.

Uczestniczkom oferowano badania USG: piersi, ginekologiczne i jamy brzusznej, a także badania mammograficzne. Nowością były bezpłatne testy genetyczne na obecność mutacji w genach BRCA1/BRCA2 (określające predyspozycje do zachorowania na raka piersi i jajnika).

O wybranych genach zaangażowanych w raka piersi mówiła podczas prelekcji dr hab.n.med. Izabela Winkler, a o kompleksowym leczeniu chorych na raka piersi, z perspektywy konsultanta wojewódzkiego ds. onkologii klinicznej – dr Tomasz Jankowski.

W programie były też warsztaty z zakresu psychoonkologii, dietetyki i brafittingu ale też pilates czy joga.

Według badań klinicznych, rak piersi jest w zdecydowanej większości przypadków całkowicie wyleczalny, pod warunkiem jego wczesnego wykrycia na przykład podczas mammografii. Do badań profilaktycznych zachęcały uczestniczki piątkowego Marszu Różowej Wstążki. 19 września osoby, które doświadczyły choroby nowotworowej, ich bliscy i przedstawiciele instytucji ochrony zdrowia przeszli przez deptak.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska