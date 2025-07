Zabieg jonoforezy luteiny pomaga ratować wzrok

Pierwszy w Polsce zabieg jontoforezy luteiny – nowatorskiej metody ratującej wzrok osobom ze zwyrodnieniem plamki żółtej – wykonano w Lublinie, w Klinice Okulistyki Ogólnej USK 1, którą kieruje prof. Robert Rejdak.

Warto dodać, że do tej pory sucha postać zwyrodnienia plamki żółtej AMD pozostawała bez terapii (jest jeszcze postać wysiękowa, skutecznie leczona iniekcjami doszklistkowymi). Teraz to się zmieni.

– Każdego roku w Polsce u około 100 tysięcy osób diagnozujemy tę chorobę, to już epidemia naszych czasów – informuje prof. Rejdak dodając, że 80 procent pacjentów ma tzw. postać suchą, dla której do tej pory nie istniało skuteczne leczenie.

Zwyrodnienie plamki żółtej związane jest z wiekiem i jest to jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u osób starszych. Pacjenci z suchą postacią AMD nieodwracalnie tracą zdolność widzenia centralnego.

Lubelski zespół okulistów jako pierwszy w Polsce wdrożył nowatorski zabieg – jontoforezę luteiny. Zabieg jontoforezy luteiny polega na bezpośrednim, nieinwazyjnym podaniu luteiny – naturalnego barwnika niezbędnego do procesów widzenia – do struktur siatkówki. Preparat podaje się przeztwardówkowo, czyli bez konieczności wykonywania nacięć czy iniekcji do wnętrza oka. Zabieg trwa około 15 minut, nie wymaga hospitalizacji, a pacjent może wrócić do domu tego samego dnia.

Lubelski ośrodek jako jedyny w Polsce brał udział w badaniach klinicznych nad jontoforezą luteiny. Profesor Rejdak współpracował z zespołami we Włoszech, gdzie prowadzone były pierwsze terapie.

