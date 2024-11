Pokazali plener – wernisaż w LIL

Już po raz jedenasty 20 lekarzy niemal z całej Polski uczestniczyło w Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym w Kazimierzu Dolnym, który odbył się w dniach 9-15 września. Dwa miesiące później w sobotę 16 listopada w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej LIL na wernisażu, który jak zawsze rozpoczął się w południe, można było zobaczyć efekt pracy twórczej pasjonatów fotografii.

Plenerowe warsztaty poprowadził Dariusz Hankiewicz przewodniczący Komisji Kultury LIL. A mentorem był sam Chris Niedenthal brytyjsko-polski fotograf, jeden z najbardziej cenionych fotoreporterów europejskich, który po studiach fotograficznych w London College of Printing, w 1973 r. przyjechał do Polski na kilka miesięcy i… pozostał do dziś.

Tradycyjnie zajęciom warsztatowym towarzyszyło spotkanie sprzętowe z partnerem technologicznym firmą KDM FOTO.

Organizatorem pleneru jest Lubelska Izba Lekarska, a w jej imieniu Komisja Kultury LIL, przy wsparciu Naczelnej Izby Lekarskiej.

