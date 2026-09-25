Marsz Różowej Wstążki przeszedł ulicami Lublina. Wspólnie o profilaktyce raka piersi

Ulicami Lublina przeszedł Marsz Różowej Wstążki, zwracający uwagę na znaczenie profilaktyki, wczesnej diagnostyki i regularnych badań w kierunku raka piersi. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy miasta, przedstawiciele środowiska medycznego oraz osoby, które chciały wyrazić solidarność z kobietami mierzącymi się z chorobą nowotworową.

Marsz zakończył się na Placu Litewskim, gdzie uczestnicy utworzyli symboliczną różową wstążkę – znak solidarności z pacjentkami oraz ich bliskimi. Na miejscu działały także punkty informacyjno-konsultacyjne, w których można było uzyskać informacje dotyczące profilaktyki oraz skorzystać z możliwości wykonania badań i zapisania się na mammografię.

Wydarzenie było również okazją do przypomnienia, że rak piersi, wykryty na odpowiednio wczesnym etapie, daje większe możliwości skutecznego leczenia. Dlatego tak istotne pozostają regularne badania przesiewowe i konsultacja w przypadku pojawienia się niepokojących objawów.

W marszu uczestniczyła także liczna reprezentacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, który jest jednym z ośrodków zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych. Udział szpitala w wydarzeniu był zwieńczeniem „ONKO – tygodnia w USK 1” – cyklu spotkań poświęconych profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów.

Przez trzy dni specjaliści rozmawiali z pacjentami, ich bliskimi i mieszkańcami Lublina m.in. o profilaktyce raka piersi, możliwościach współczesnej terapii, prehabilitacji, radioterapii i chemioterapii oraz psychologicznym wymiarze choroby nowotworowej. Marsz był więc naturalnym finałem działań, których wspólnym mianownikiem była edukacja i zachęcanie do świadomego dbania o zdrowie.

Marsz Różowej Wstążki przypomniał, że profilaktyka nie kończy się na kampaniach informacyjnych. Jej najważniejszym elementem pozostaje decyzja o wykonaniu badania. Regularna mammografia i szybka reakcja na niepokojące zmiany mogą mieć znaczenie dla momentu rozpoznania choroby, a tym samym dla dalszego postępowania terapeutycznego.

Źródło: USK Nr 1 w Lublinie

Fot. Lubelska Izba Lekarska, USK Nr 1 w Lublinie