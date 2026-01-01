Dzień chorego już 34. raz

„Współczucie Samarytanina: miłować, niosąc cierpienie drugiego człowieka” pod takim hasłem 11 lutego, po raz 34. w Kościele katolickim obchodzono Światowy Dzień Chorego. Dzień ten ustanowiony został w 1992 r. przez papieża Jana Pawła II.

Centralne obchody tego święta odbyły się w archikatedrze lubelskiej. Poprzedziło je modlitewne czuwanie, a w czasie mszy świętej w intencji chorych i cierpiących pod przewodnictwem lubelskiego biskupa pomocniczego biskupa Adama Baba został udzielony sakrament namaszczenia chorych.

Z tej okazji wolontariusze Caritas odwiedzili małych pacjentów Szpitala Dziecięcego w Lublinie, przekazując im upominki i słowa wsparcia.

