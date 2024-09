Bieszczady na koniec wakacji

Wędrówki bieszczadzkimi szlakami a nawet rejs gondolami i przejażdżka ciuchcią – to atrakcje, jakie czekały na uczestników autokarowej wycieczki, która odbyła się dniach 28.08 – 01.09.2024 r.

Wzięło w niej udział 35 osób, w tym 20 Lekarzy Seniorów z Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego, Łukowa i okolic oraz Hrubieszowa.

Zwiedziliśmy Sanok-Skansen, Solinę-Polańczyk-Majdan – Bieszczadzki Park Narodowy, Zaporę wodną w Myczkowcach. Byliśmy przy cudownym Źródełku w Zwierzyniu. Mieliśmy traperską wyprawę wozami, ale i przejażdżkę gondolami oraz ekskluzywny rejs jachtami elektrycznymi, odbyliśmy również przejazd Bieszczadzką Ciuchcią. Poznaliśmy piękne okolice Bieszczad, które nas zachwyciły. Dużo wody, zieleni, kwiatów i ziół, urocze góry z cudownymi widokami, fantastyczna grupa wspaniałych ludzi i dobra zabawa. Był też wyjazd do winnicy na degustację wina. Stałą bazę noclegową i wyżywienie mieliśmy w pięknie położonym i bardzo dobrym Pensjonacie „Skalnica” k. Polańczyka, stamtąd odbywały się wypady do uroczych miejsc zwiedzania. Wycieczkę zaliczyliśmy do bardzo udanych. Wszyscy wrócili zdrowi i zadowoleni z wieloma pomysłami turystycznymi na 2025 rok.

Krzysztof Wałecki