Sprzęt dla COZL

W czasie konferencji zorganizowanej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w środę 28 stycznia br podsumowano projekt pn. „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w COZL poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych”.

Wartość projektu wyniosła blisko 47,5 mln zł (z czego dofinansowanie unijne to ponad 38 mln zł).

W ramach tego projektu zakupiono 132 sztuki aparatury i sprzętu medycznego min. rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, 12 aparatów USG. Realizowano też działania profilaktyczne i przeszkolono 120 pracowników w zakresie praw pacjenta i komunikacji.

