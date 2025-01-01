Doktor Klukowski w centrum polszczyzny

Jest pomysł by dawny dom doktora Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie wszedł w skład planowanego Centrum Języka Polskiego. Deklarację w tej sprawie podpisano podczas Festiwalu Stolica Języka Polskiego trwającego w tym mieście.

– To nie będzie muzeum, ale żywe miejsce do którego przychodzi się, żeby poznać historię języka polskiego, obserwuje się jego zmiany i wciąż się go uczy – podkreślał w Radio Lublin Piotr Duda, pomysłodawca utworzenia Centrum Języka Polskiego, prezes Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń. – W zamierzeniu instytucja, ma połączyć to, co już istnieje i co możemy włączyć w jej tkankę. Mówimy tutaj o Oficynie Wschodniej, o domu doktora Klukowskiego, Domu Pracy Twórczej. Te budynki już są, tylko wymagają remontu. Natomiast chcemy do tego dodać jeszcze nowy kompleks – wyliczał prezes.

9 sierpnia w Szczebrzeszynie, podczas trwającego tam Festiwalu Stolica Języka Polskiego przedstawiciele organizatorów wydarzenia oraz władz Szczebrzeszyna, starostwa i Urzędu Marszałkowskiego podpisali deklarację w tej sprawie.

Postać doktora Zygmunta Klukowskiego (1885-1959) ze Szczebrzeszyna jest świetnie znana. Lekarz, bibliofil, regionalista, działacz społeczny, autor pamiętników, żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej, zasłynął jako autor m.in. „Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach 1939-1944” oraz dzienników, które stanowiły materiał dowodowy w procesie norymberskim.

W latach 1952-1959 mieszkał w Szczebrzeszynie, w kamienicy przy ulicy swego imienia. Wiosną zeszłego roku miasto kupiło budynek wraz z działką. Planowano wówczas otwarcie tam muzeum poświęconego doktorowi.

Jak wynika z sobotniej deklaracji samorządowców i organizatorów językowego festiwalu nieruchomość (na zdjęciu z 2018 roku) związana z lekarzem ma wejść w skład nowej jednostki w której funkcjonować mają biblioteki, pracownie czy też laboratoria języka polskiego dla badaczy i pasjonatów.

Fot. Fallaner, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons