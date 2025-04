Polska mapa alergii

Nowe narzędzie do badań epidemiologii alergii u dzieci. Twórcy zachęcają lekarzy do współpracy przy projekcie, który pozwoli na ocenę obrazu alergii u małych Polaków.

– Allerscan pozwoli nam wreszcie zobaczyć pełny obraz alergii u dzieci w Polsce – nie tylko liczby i procenty, ale i realne obciążenie rodzin zmagających się z tym problemem. Jeśli wiemy, gdzie i dlaczego alergie rozwijają się częściej, możemy skuteczniej działać, zapobiegać i lepiej leczyć. Jest to ogromna szansa na zmianę, dlatego gorąco zapraszam do współpracy wszystkich lekarzy i pacjentów, którzy chcą dołożyć swoją cegiełkę do tej ważnej inicjatywy – zachęca dr hab. Wojciech Feleszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pediatra i pulmonolog dziecięcy jest zaangażowany w projekt. Celem jest opracowanie kwestionariusza badawczego, który umożliwi prowadzenie badań epidemiologicznych.

Trwa pierwszy etap realizacji, prowadzone jest badanie walidacyjne kwestionariusza badawczego. Wypełniają go rodzice, a lekarz w trakcie wizyty przeprowadza pełną diagnostykę obejmującą testy skórne, badania krwi i badanie spirometryczne. Po zakończeniu diagnostyki lekarz potwierdza lub wyklucza występowanie alergii u dziecka wypełniając odrębny kwestionariusz przeznaczony dla medyków.

Na przyszły rok planowane jest duże ogólnopolskie badanie epidemiologiczne wśród rodziców dzieci. Ma ono pokazać, jaka jest skala występowania różnych rodzajów alergii u dzieci w Polsce, ile dzieci wymaga pełnej diagnostyki i wdrożenia leczenia. Analiza wyników badania epidemiologicznego w powiązaniu z danymi BigData, dotyczącymi poziomu zanieczyszczeń powietrza czy indeksu terenów zielonych, pozwoli na ocenę wpływu czynników środowiskowych na ryzyko występowania chorób alergicznych na danym terenie.

Rozmowa z dr hab. Wojciechem Feleszko na temat alergii u dzieci i aplikacji Allerscan, która ma zacząć działać za rok w Serwisie Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl.

(oprac. jkg)