Lekarze z całej Polski fotografowali Radom

W Lubelskiej Izby Lekarskiej można oglądać wystawę zdjęć, które powstały podczas IV. Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

W zeszłym roku, między 15 a 18 maja odbył się IV Ogólnopolski Plener Fotograficzny dla lekarzy i lekarzy dentystów, organizowany przez Komisję ds. Kultury ORL w Warszawie. Uczestnicy pojechali fotografować Radom.

Od 7 marca w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, (Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4) można oglądać efekty pracy ponad dwudziestu uczestników radomskiego pleneru. Wybrane kadry będą „U lekarzy” eksponowane przez miesiąc, na wystawę zaprasza Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Fot. Iwona Burdzanowska