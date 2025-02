Podarowane, wywiezione, odzyskane

XVIII-wieczne starodruki ze spisami leków i surowców do ich zrobienia, wróciły po wielu latach, by świadczyć o rozwoju dawnej medycyny i farmacji. To fragment kolekcji łódzkiego, przedwojennego farmaceuty, która została wywieziona z Polski w czasie II wojny światowej.

To pewnie wyglądało jak scena z filmu. 20 marca 2023 do Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego została dostarczona paczka nadana w Poczdamie. Znajdowały się w niej trzy starodruki „Pharmacopoeia Argentoratensis”, wydana w Strasburgu w 1725 r., reprint z 1751 „Dispensatorium Pharmaceuticum Austriaco-Viennense, wydanego w Wiedniu dwadzieścia dwa lata wcześniej i „Pharmacopoeia Argentoratensis”, wydana w Strasburgu w 1757 roku.

Były to bogato zdobione lekospisy wchodzące w skład daru, jaki w 1922 roku złożył ówczesnej Bibliotece Zakładu Farmacji Stosowanej UW Teofil Tugendhold. Farmaceuta związany z Łodzią, twórca biblioteki farmaceutycznej, przekazał wówczas uczelni około 800 zgromadzonych przez siebie starodruków.

W 1940 r. kolekcja ta została w całości wywieziona przez administrację niemiecką i zaginęła.

Teraz trzy odzyskane woluminy z biblioteki przedwojennego historyka farmacji, oficjalnie trafiły do zbiorów Muzeum Historii Medycyny WUM. Po 80 latach powróciły na uczelnię.

Jak informuje uniwersytet, dotychczasowi poczdamscy posiadacze lekospisów do niecodziennej przesyłki załączyli list w którym wyjaśnili, że starodruki odnaleźli w trakcie ustalania masy spadkowej po zmarłych rodzicach. Decyzja o przekazaniu była ich własną inicjatywą.

(oprac. jkg)

Fot. Warszawski Uniwersytet Medyczny