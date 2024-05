Dzień dla płuc

Warsztaty „PULMO DAY” dla lekarzy rezydentów pulmonologii i radiologii odbyły się 29 maja 2024r w Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie. Szkolenie, w którym wzięło udział 40 medyków zorganizował Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.

Uczestnicy zapoznali się m.in. z wiedzą na temat choroby śródmiąższowej płuc i mogli uczestniczyć w warsztatach z zakresu obrazowania w tomografii komputerowej. Zaprezentowano też najnowocześniejsze urządzenia do badań i diagnostyki, w tym po raz pierwszy w Lublinie, symulator ze sztuczną inteligencją. To urządzenie wspomagające pracę lekarzy w trakcie wykonywania bronchoskopii – badania stosowanego m.in. do oceny stanu błony śluzowej tchawicy i oskrzeli oraz strun głosowych.

aa