Święty Łukasz patron lekarzy
Mszę świętą w intencji pracowników ochrony zdrowia, jako wyraz wdzięczności za ich pracę i oddanie, w czwartek 16 października w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16a w Lublinie, odprawił arcybiskup Stanisław Budzik i ks. Paweł Jędrzejewski, duszpasterz służby zdrowia archidiecezji lubelskiej.
Msza została odprawiona z okazji święta lekarza i patrona środowisk medycznych św. Łukasza Ewangelisty.
Mszę poprzedziła modlitwa różańcowa. Tegorocznym obchodom święta towarzyszyło hasło Roku Jubileuszowego: „Pielgrzymi nadziei”.
