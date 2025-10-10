Święty Łukasz patron lekarzy

Mszę świętą w intencji pracowników ochrony zdrowia, jako wyraz wdzięczności za ich pracę i oddanie, w czwartek 16 października w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16a w Lublinie, odprawił arcybiskup Stanisław Budzik i ks. Paweł Jędrzejewski, duszpasterz służby zdrowia archidiecezji lubelskiej.

Msza została odprawiona z okazji święta lekarza i patrona środowisk medycznych św. Łukasza Ewangelisty.

Mszę poprzedziła modlitwa różańcowa. Tegorocznym obchodom święta towarzyszyło hasło Roku Jubileuszowego: „Pielgrzymi nadziei”.

