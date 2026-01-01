Urolodzy czekają

Bez skierowania i bezpłatnie z porad urologicznych dniach 2–6 lutego 2026 roku będą mogli skorzystać wszyscy zaniepokojeni swoim zdrowiem w ramach Tygodnia Walki z Rakiem, który organizuje Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Nowotwory urologiczne stanowią aż 25 proc. wszystkich diagnozowanych nowotworów w Polsce. Duże wyzwanie wciąż stanowi ich późne rozpoznanie. Wiele chorób urologicznych dotyczy sfery intymnej, co sprawia, że pacjenci odczuwają wstyd przed badaniem. Problemem jest także długie oczekiwanie na wizytę u specjalisty. Objawów nie należy jednak lekceważyć. Wykrycie dopiero w zaawansowanym stadium takich chorób, jak rak prostaty, pęcherza moczowego lub nerki zmniejsza szanse na całkowite wyleczenie.

W każda osoba będzie mogła skorzystać z konsultacji w Poradni Urologicznej USK Nr 4 w Lublinie, gdzie lekarze ośrodka pod kierownictwem dr n. med. Przemysława Mitury będą przyjmować w dodatkowych godzinach, między 15 a 18.

Akcja jest skierowana do osób, które zaobserwowały u siebie niepokojące objawy ze strony układu moczowego, takie jak krwiomocz, podwyższony poziom PSA czy niepokojące wyniki USG. Konsultacje obejmują badanie fizykalne oraz ocenę dostarczonej dokumentacji medycznej.

Na wizytę należy wcześniej zapisać się telefonicznie pod numerem 781 881 083 (czynnym w godzinach 9–14) i wybrać dogodny termin porady.

Aby w pełni wykorzystać konsultację, warto zabrać ze sobą wyniki PSA, USG, badań krwi i moczu oraz posiadaną dokumentację medyczną.

aa