In vitro – bezpłatnie

Od 1 czerwca pary dotknięte niepłodnością mogą skorzystać z bezpłatnego programu in vitro. W poniedziałek 17 czerwca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczył m.in. poseł z Lubelszczyzny Krzysztof Bojarski z sejmowej Komisji Zdrowia i dyrektor SPZOZ w Łęcznej a także dr n. med. Piotr Olcha konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz para Milena i Sebastian, którzy wkrótce zostaną rodzicami właśnie dzięki metodzie in vitro.

W Polsce blisko 1,5 miliona par zmaga się z problemem niepłodności. Do tej pory za leczenie metodą in vitro osoby te musiały płacić, na co nie wszyscy mogli sobie pozwolić. Aby skorzystać z bezpłatnego programu pacjenci muszą spełniać kryteria medyczne, to m.in. udokumentowane leczenie niepłodności przez co najmniej rok lub stwierdzona niepłodność. Są też kryteria wiekowe: kobiety do 42. roku życia – jeśli korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia; kobiety do 45. roku życia – jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka a mężczyźni do 55. roku życia Co ważne program zapewnia też pełne finasowanie procedury ochrony płodności osób leczonych onkologicznie.

Program potrwa do 31 grudnia 2028 r, a na jego realizację Ministerstwo Zdrowia przeznacza 500 mln zł rocznie. Łącznie to 2,5 mld zł. Placówki z naszego regionu, które realizują program to:

Gyncentrum Sp. z o. o. Lublin przy ul. Zana 32a, Specjalistyczne Centrum Medyczne OVUM, Motycz, Konopnica 85F, Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian, ul. Relaksowa 26.

Jak mówił dr n. med. Piotr Olcha – zainteresowanie programem jest bardzo duże.

