Kręgosłup w rękach chirurgów

Trzydniowy (21-23 listopada) XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa rozpoczął się w czwartek 21 listopada w Lublinie.

W uroczystym otwarciu wydarzenia wziął udział sekretarz Okręgowej Rady Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej Jacek Szkutnik. Lubelska Izba Lekarska objęła patronatem zjazd.

To okazja do przedstawienia najnowszych osiągnięć w dziedzinie chirurgii kręgosłupa, wymiany doświadczeń i wiedzy, jak również do omówienia najważniejszych wyzwań stojących przed chirurgami kręgosłupa. Podkreśla prof. dr hab. n. med. Michał Latalski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

Tematem przewodnim będą zapalenia kręgosłupa u dzieci i dorosłych, deformacje kręgosłupa oraz tematy wolne a także sesje tematyczne. Będzie to doskonała okazja do podzielenia się wynikami swoich badań, wymiany wiedzy i doświadczeń z czołowymi specjalistami w dziedzinie chirurgii kręgosłupa.

Na uczestników czeka bogaty program naukowy. Oprócz wykładów i sesji plenarnych, odbędą się również warsztaty i sesje posterowe, które pozwolą na poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie wartościowych kontaktów z innymi specjalistami.

