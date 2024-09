Wernisaż – egzotyczna podróż do Azji

Dariusz Tuleja lekarz okulista i podróżnik, który nie rozstaje się z aparatem fotograficznym, w sobotę 7 września w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, (Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4), zaprezentował wystawę fotograficzną pt. „Indie, Pakistan”, która jest opowieścią o kilku wyprawach dr Tulei do tych fascynujących rejonów świata Azji.

– Indie i Pakistan to sąsiadujące ze sobą kraje, tak różne i tak podobne. Byłem tam cztery razy, dwa razy w Indiach i dwa razy w Pakistanie. Każdy pobyt był inny, każdy stworzył inne wrażenie. Trudno na niewielkiej ilości prezentowanych na wystawie zdjęć przedstawić całą rzeczywistość tych dwóch państw, ale chciałbym nimi zainspirować widzów do poznania ich, a może uda się też do podróży, żeby poznać zapach, smak, mentalność mieszkających tam ludzi i przyrodę. Indie od lat są otwarte na turystykę, Pakistan właśnie się otwiera.

Warto je zobaczyć – dr Tuleja zachęcał uczestników przybyłych na wernisaż.

Wystawa będzie prezentowana przez miesiąc, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 16:30.

aa