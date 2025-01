Neurochirurgia na nowo

Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie ma nową siedzibę, nowoczesny sprzęt i więcej miejsc dla pacjentów. Cala inwestycja kosztowała blisko 40 mln zł.

– Oddział powstał w lutym 2024 roku i przez rok przyjął ponad 900 pacjentów, wykonano 800 operacji – informował 28 stycznia na konferencji prasowej dotyczącej perspektyw Oddziału Neurochirurgii prof. dr hab. n. med. Cezary Grochowski, kierownik Oddziału Neurochirurgii WSzS im. Wyszyńskiego w Lublinie.

W nowej lokalizacji (blok C, V piętro) oddział będzie dysponował 20 łóżkami – o 8 więcej niż w poprzednim miejscu. Zakres inwestycji objął modernizację lokalizacji po dotychczasowym oddziale alergologicznym. Neurochirurdzy mają do swojej dyspozycji nowoczesną salę operacyjną w bloku R (po zakończeniu modernizacji do użytku zostaną oddane kolejne dwie nowoczesne sale operacyjne).

