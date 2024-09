Lekarze USK1 kontra nowotwory krwi

W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że cierpi na białaczkę lub inny nowotwór krwi. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie wykorzystują nowoczesne leki w ramach badań klinicznych i kompleksowo leczą chorych z ostrą białaczką.

W Lublinie pacjenci z nowotworami krwi mogą skorzystać z najnowocześniejszych terapii ratujących życie, które nie są dostępne w ramach standardowego systemu refundacyjnego.

– W tej chwili prowadzimy ponad 16 międzynarodowych badań trzeciej fazy dotyczących przede wszystkim szpiczaka plazmocytowego, ale również przewlekłej białaczki limfocytowej – mówi prof. Marek Hus, lekarz kierujący Kliniką Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. – Kilka badań jest dedykowanych ostrym nowotworom, typu ostra białaczka szpikowa. Dzięki nowym lekom i ich inteligentnej pracy potrafimy zaangażować układ immunologiczny chorego do tego, aby naprawiony układ immunologiczny albo nakierowany układ immunologiczny zniszczył chorobę nowotworową. Chorobę która nie poddaje się leczeniu przy pomocy tradycyjnych metod. Październik będzie kolejnym przełomowym miesiącem dla hematologii, ponieważ dostajemy nowe możliwości właśnie oparte na tych biotechnologiach, które wkradają się w sposób bardzo dynamiczny do medycyny, do hematoonkologii. Mamy możliwości leczenia pacjentów przy pomocy leków, które do tej pory były tylko i wyłącznie w badaniach klinicznych – zapowiedział profesor w rozmowie z Radio Lublin.

– W tej chwili wykonujemy już pełen profil transplantacji, zarówno dawców niespokrewnionych, jak i haploidentycznych – mówi dr Tomasz Gromek, lekarz Oddziału Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku USK1 w Lublinie. – Zapotrzebowanie jest ogromne. Co roku kierowaliśmy ok. 20-30, a czasami więcej, pacjentów do ośrodków poza Lubelszczyzną.

– Będziemy mogli zapewnić ciągłość opieki, czyli pacjenci od momentu rozpoznania poprzez leczenie indukujące, przez konsolidację remisji choroby, czyli to, co rozumiemy przez przeszczepienie szpiku, również ten okres okołotransplantacyjny i po przeszczepie będą mogli spędzić blisko ośrodka, który już znają. Dodatkowo jest możliwość szybszej reakcji na objawy, na działania niepożądane leczenia, które mogą wystąpić u takiego pacjenta – dodaje Magdalena Kozioł, lekarz Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku USK1 w Lublinie.

W Polsce, statystycznie co 40 minut ktoś dowiaduje się, że cierpi na białaczkę lub inny nowotwór krwi. Około 700 pacjentów rocznie zostaje zakwalifikowanych do przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych.

Wrzesień jest Światowym Miesiącem Świadomości Nowotworów Krwi. 26 września odbył się briefing prasowy poświęcony działalności Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku USK1.

Fot. Iwona Burdzanowska