Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie ponownie na pierwszym miejscu w akcji „Przeskocz Mukowiscydozę”

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej Sztafecie Szpitali organizowanej w ramach akcji #PrzeskoczMukowiscydozę. W tegorocznej edycji placówka ponownie okazała się najliczniej skaczącym ośrodkiem, angażując pacjentów, ich rodziny i personel oraz osoby i instytucje wspierające szpital.

Akcja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Mukowiscydozy, przypadającego 8 września. Jej celem jest zwrócenie uwagi na chorobę oraz pokazanie znaczenia aktywności fizycznej w codziennym funkcjonowaniu osób z mukowiscydozą. Skakanie na skakance, będące symbolem wydarzenia, może stanowić element fizjoterapii oddechowej i aktywności ruchowej pacjentów.

Lubelski szpital uczestniczy w sztafecie od początku jej organizacji. W ubiegłorocznej edycji również zdobył pierwsze miejsce wśród 13 biorących udział placówek. Tegoroczna rywalizacja ponownie połączyła środowisko szpitala z mieszkańcami regionu i przedstawicielami różnych instytucji.

W akcję zaangażowali się m.in. pacjenci i ich rodziny, pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dzieci i pracownicy żłobków oraz przedszkoli, młodzieżowa drużyna pożarnicza, funkcjonariusze Policji i Aresztu Śledczego w Lublinie oraz przedstawiciele organizacji i firm współpracujących ze szpitalem.

Takie inicjatywy mają znaczenie nie tylko jako forma popularyzowania wiedzy o mukowiscydozie, ale również jako sposób na zwrócenie uwagi na codzienne wyzwania osób żyjących z chorobą przewlekłą. W przypadku mukowiscydozy regularna fizjoterapia i aktywność fizyczna są ważnymi elementami kompleksowego postępowania terapeutycznego.

Tegoroczne zwycięstwo Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego pokazuje również, jak duża społeczność może powstać wokół działań związanych ze wsparciem pacjentów. W akcję włączyły się osoby w różnym wieku i przedstawiciele wielu środowisk, wspólnie oddając symboliczny skok na rzecz dzieci zmagających się z mukowiscydozą.

Źródło: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie