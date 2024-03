Wystawa „Kazimierskie odkrytki”

Do 5 maja br w Domu Kuncewiczów w Pokoju Witolda prezentowane są zdjęcia – pokłosie X. Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy. Lekarze – pasjonaci fotografii spotykają się regularnie jesienią w Kazimierzu Dolnym. Warsztatom i organizowanym przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej, towarzyszą spotkania i wyprawy. Mentorem jubileuszowego pleneru był Adam Pańczuk z Warszawy. Do niepisanej tradycji należą również wizyty uczestników pleneru w Domu Kuncewiczów. Efekty tej i innych wypraw kazimierskich można zobaczyć na ekspozycji. – Prezentowane tu prace są na tyle oryginalne, że wystawę postanowiliśmy nazwać „Kazimierskimi odkrytkami” – odwołując się zarówno do dawnej nazwy pocztówek, jak również – odkryć ciekawych źródeł inspiracji – zaprasza Monika Januszek-Surdacka kierownik muzeum Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym.

Wernisaż z udziałem uczestników pleneru odbędzie się 10 marca o godz. 12.00.

