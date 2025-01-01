Lublin operował – Kair oglądał

W Pracowni Hemodynamiki Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie w czwartek 4 września br przeprowadzono transmisję na żywo przeprowadzanego zabiegu angioplastyki CTO. Zabieg oglądali lekarze uczestniczący w międzynarodowej konferencji CARDIO STEPS, która odbywa się w Kairze.

Zabieg o dużej skali trudności (J-CTO 3) wykonał z sukcesem zespół kierowany przez prof. Grzegorza Sobieszka z użyciem technik AW, HDR, ADR oraz Retrograde reverse CART.

To 13 już edycja konferencji poświęcona Kardiologii Interwencyjnej oraz Intensywnej Opiece Kardiologicznej.

Opr. aa