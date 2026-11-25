Trzy szpitale z województwa lubelskiego wśród najlepiej zarządzanych placówek publicznych w Polsce

Trzy szpitale z województwa lubelskiego znalazły się wśród dziesięciu najlepiej ocenionych placówek w swoich kategoriach w 11. edycji rankingu „Liderzy Zarządzania – Najlepiej Zarządzane Szpitale Publiczne według BFF”. Wyróżniono Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

W tegorocznym zestawieniu, opublikowanym przez BFF Polska, przeanalizowano 465 szpitali z całego kraju. Ranking opiera się na mierzalnych wskaźnikach ekonomicznych i służy ocenie efektywności zarządzania placówkami publicznej ochrony zdrowia. Uwzględnia m.in. zdolność szpitali do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami i utrzymywania stabilności finansowej.

W kategorii szpitali z kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia o wartości powyżej 400 mln zł 7. miejsce zajął Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, natomiast 8. miejsce – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

Dla zamojskiej placówki jest to kolejna obecność w gronie najlepiej zarządzanych szpitali publicznych w Polsce. Jak podkreśla szpital, wyróżnienie potwierdza konsekwencję w realizacji polityki odpowiedzialnego gospodarowania środkami publicznymi, racjonalnego planowania i dbałości o stabilność organizacyjną oraz finansową.

W kategorii placówek z kontraktem NFZ o wartości od 40 do 199 mln zł 10. miejsce zajął Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. To ważne wyróżnienie dla szpitala powiatowego, który znalazł się w krajowej dziesiątce w swojej kategorii.

Ranking „Liderzy Zarządzania” jest organizowany przez BFF Polska we współpracy z ekspertami rynku ochrony zdrowia. Placówki oceniane są w czterech kategoriach, wyodrębnionych przede wszystkim na podstawie wartości kontraktów z NFZ oraz formy prawnej szpitali.

Dobre zarządzanie szpitalem to nie tylko dbałość o wynik finansowy. To również umiejętność racjonalnego wykorzystywania zasobów, planowania rozwoju i zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń. Wyróżnienia dla trzech placówek z województwa lubelskiego pokazują, że regionalne szpitale skutecznie konkurują z ośrodkami z całej Polski.

Źródło: Termedia, SP ZOZ Kraśnik