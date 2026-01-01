Można zapobiegać antybiotykoodporności

Lubelscy okuliści we współpracy z lekarzami z Europy Środkowej opracowali standardy leczenia po operacjach zaćmy, które zapobiegają antybiotykoodporności. To jeden z najpoważniejszych wyzwań współczesnej medycyny, także w okulistyce.

Nowe standard leczenia zostały przedstawione w artykule w renomowanym piśmie „Antibiotics”.

Publikacja powstała we współpracy ekspertów z dziesięciu krajów Europy i pokazuje wyraźny zwrot w myśleniu o profilaktyce pooperacyjnej: mniej antybiotyków, ale stosowanych w sposób precyzyjny, krótki i oparty na dowodach naukowych. Wśród jej autorów z Polski jest prof. Robert Rejdak i prof. Izabela Korona-Głowniak.

Lubelscy okuliści, którzy tworzyli te wytyczne podkreślają, że leczenie pacjentów po operacjach powinno być intensywne, ale krótkie, trwać 7 dni w czasie których leki podaje się cztery razy dziennie. – Mam na myśli podawaniu antybiotyków w kroplach po operacji na przykład zaćmy, a nie jak to jest zwykle stosowane – stopniowe odstawianie antybiotyków przez kilka tygodni i terapia długotrwała. Tak się nie powinno robić, ponieważ indukuje się powstanie antybiotykooporności drobnoustrojów – zaznacza prof. Robert Rejdak, kierujący lubelską Klinik Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK1 w Lublinie, gdzie taki schemat leczenia już od kilku lat jest konsekwentnie stosowany a także promowany w rekomendacjach Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich SCOP.

Teraz rekomendacje będą wprowadzane w innych krajach Europy, a także na innych kontynentach.

