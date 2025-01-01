Torakochirurdzy wybrali

Dr hab. Paweł Rybojad z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie został nowym Prezesem Krajowej Rady Torakochirurgów.

Wybory odbył się w czasie XIX Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca, która miała miejsce w dniach 20–22 listopada 2025 r. w Warszawie.

Doroczna konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca jest platformą porozumienia i spotkań uczestników wszystkich specjalności, w których kręgu zainteresowania znajduje się diagnostyka i leczenie nowotworów płuca i obszaru klatki piersiowej.

Jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji było spotkanie Krajowej Rady Torakochirurgów, podczas którego dr hab. Paweł Rybojad został wybrany jej prezesem. To jedna z kluczowych funkcji w krajowej torakochirurgii. Jest to też ogromne wyróżnienie zarówno dla niego, jak i dla całego zespołu lubelskiej kliniki.

